Internet de fibra óptica en Caracas: conozca los precios y promociones

El mercado de las telecomunicaciones sigue creciendo en Caracas, cada vez se suman más empresas para ofrecer servicios de internet por fibra óptica y traen distintas opciones, planes y métodos de pago o financiamientos.

La oferta actual de este tipo de servicios en la Gran Caracas es variada y competitiva. Además, las empresas cuentan con planes que se adaptan a presupuestos residenciales y corporativos.

Entre las empresas disponibles se encuentra Inter, que ofrece planes de Internet con televisión, el Plan 300 Mbps con 150 canales cuesta $ 33, mientras que el Plan 600 Mbps lo ofrecen por $ 40 y el Plan 1 Giga cuesta $ 60.

La empresa de telecomunicaciones ofrece una amplia variedad en métodos de pago. Los usuarios pueden pagar sus servicios a través de la plataforma Mi Inter con su tarjeta de débito o crédito del Banco Mercantil, también pueden hacer transferencia bancaria, pago móvil o utilizar la banca en línea. Para pagos en divisas, pueden optar por Zelle, Mony o Zinli. También pueden hacerlo a través de aplicaciones de recargas como Recargas24hrs, PayAll, Grupo Ariesco y otras.

Entre las propuestas para contratar servicios de internet por fibra óptica está 2NET Venezuela, cuyos planes son: Fibra Residencial 400 Mbps por $ 32, Fibra Residencial 600 Mbps + IPTV por $ 38 y Fibra Residencial 800 Mbps + IPTV en $ 55. También cuentan con Fibra PYME 400 Mbps + IPTV por $ 50, Fibra PYME 600 Mbps + IPTV por $ 100 y Fibra PYME 800 Mbps + IPTV por $ 150.

Otra alternativa para los caraqueños es a través de la empresa Fibex Telecom. Esta compañía tiene disponibles los planes: Conectados Básico de 200 Mbps / 400 Mbps por $ 25 + IVA, Conectados Medio de 300 Mbps / 600 Mbps en $ 35, Conectados Full de 800 Mbps / 1 Gbps por $ 45, Conectados XFull de 1.5 Gbps en $ 55, Cinéfilos Básico de 200 Mbps por $ 30, Cinéfilos Medio de 300 Mbps en $ 40 y otros.

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