INTT anuncia flexibilización de restricción del transporte de carga durante Semana Santa: horario

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El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), anunció este 30 de marzo, una modificación sobre la restricción vehicular para el transporte de carga pesado durante el asueto de Semana Santa 2026.

Tras anunciar que durante toda la Semana Santa los transporte de carga pesada no iban a poder circular por las autopistas del país, este lunes el INTT flexibilizó la medida, permitiendo ahora que, durante los días lunes, martes y miércoles, si puedan realizar sus labores diarias.

De esta manera, la medida de restricción de circulación de transporte de carga, entrará en vigencia desde el jueves 2 de abril a la 1:00 a.m. hasta el lunes 6 a la 1:00 a.m.

La medida responde al objetivo de "garantizar la seguridad vial, durante la Semana Santa", por lo que estará "restringida la circulación de transporte de carga superior a los 3.500 kg".

Al respecto, el INTT resalta que "está prohibición no aplica a vehículos que transportan los siguientes productos y servicios: alimentos perecederos y no perecederos, y sus respectivas materias primas; asistencia vial, emergencias, policiales o militares, material de telecomunicaciones para la defensa de la Nación".

Entre estos productos y servicios, el INTT resalta los siguientes: agua potable y los químicos necesarios para su potabilización, medicinas de corta duración, dióxido de carbono (hielo seco), oxígeno (gases o líquidos necesarios para el funcionamiento de centros de salud), desechos sólidos de origen domiciliario (en vehículos habilitados para ese servicio), gas de uso doméstico y combustibles destinados al aprovisionamiento de estaciones de servicio".

Finalmente, insta a los transportistas a "tomar las previsiones necesarias ante la restricción de circulación vigente y cumplir estrictamente con las medidas establecidas para garantizar la seguridad vial".

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