INTT establece restricciones de tránsito entre el 01 y 04 de mayo: conoce los detalles

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El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), anunció este 30 de abril, la restricción vehicular para los conductores de transporte de carga pesada.

A través de sus canales oficiales, el INTT difundió el comunicado indicando que la medida entra en vigor la madrugada de este 01 de mayo, y termina la madrugada del lunes 04.

De acuerdo al INTT, estará "restringida la circulación de transporte de carga superior a los 3.500 kg".

"¡Atención conductores! El INTT informa que a partir de este viernes 01MAY hasta el lunes 04MAY, quedará restringida la circulación de vehículos de carga", explicó el INTT.

*Quedan exceptuados los vehículos que transporten productos esenciales*.

Finalmente, insta a los transportistas a "tomar las previsiones necesarias ante la restricción de circulación vigente y cumplir estrictamente con las medidas establecidas para garantizar la seguridad vial".

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