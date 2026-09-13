IVSS ofrece orientación a trabajadores: conozca cómo validar sus permisos de salud

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), a través del Hospital General Municipal Trujillo, difundió una orientación dirigida a los trabajadores que necesiten convalidar reposos médicos.

El procedimiento requiere la entrega de varios documentos en el departamento de Historias Médicas para respaldar el permiso emitido por el especialista.

Uno de los puntos más importantes del proceso es el tiempo establecido para presentar los recaudos. Según la información difundida por el hospital, los documentos deben consignarse en un lapso menor a 72 horas desde la emisión del reposo médico. Una vez superado este período, el permiso será considerado extemporáneo.

Recaudos solicitados por el IVSS

Cédula de identidad original y dos copias.

Reposo médico original.

Tres copias de los formatos de reposo.

Dos copias de la cuenta individual.

Correo electrónico y número telefónico personal.

Correo institucional y número telefónico correspondiente al trabajo.

Evita que el reposo sea extemporáneo

La información del IVSS busca ofrecer mayor claridad sobre los pasos que deben seguir los trabajadores para respaldar sus permisos de salud. Cumplir con el tiempo establecido y presentar los recaudos completos son aspectos fundamentales para realizar el procedimiento sin retrasos.

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