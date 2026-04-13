Jornada de adopción de perros y gatos en Baruta este 16 de abril: requisitos

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La Alcaldía de Baruta, a través de su Centro de Protección y Atención Animal (CEPROCAN), estará realizando una jornada de adopción de perritos y gaticos el próximo jueves 16 de abril. La actividad tendrá lugar en la Av. La Guairita, Urb. La Tahona.

🗓 Jueves 16 de abril.

⏰ 9:00 AM.

📍 Av. La Guairita, Urb. La Tahona.

"Adoptar es transformar una vida, pero también es recibir un amor incondicional que no conoce límites. En CEPROCAN, tenemos a muchos amigos peludos que han sido cuidados con todo el compromiso y ahora solo esperan por alguien como tú", expresó Ceprocan.

La institución detalló que los animalitos ya cuentan con esterilización (según su edad), vacunas, desparasitación y antipulgas.

Recuerda los requisitos para una adopción responsable:

1️⃣ Ser mayor de edad.2️⃣ Solvencia económica para su sustento y salud.3️⃣ Espacio seguro y adecuado.4️⃣ Tiempo de calidad para paseos y compañía.5️⃣ Residir en Caracas (Indispensable).Al asistir, deberás completar tu planilla de pre-adopción.

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