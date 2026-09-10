Jornada de salud gratuita en Baruta el 15 de septiembre: incluye atención de mascotas

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La Alcaldía del municipio Baruta, estado Miranda, anunció una jornada de salud integral que se llevará a cabo el próximo martes 15 de septiembre.

La actividad iniciará a las 09:00 a.m. y culminará a las 12:00 p.m. en la Unidad Móvil de Manzanares (junto al módulo policial).

Servicios disponibles

Medicina general

Entrega de medicamentos disponibles

Nutrición

Toma de tensión arterial y glicemia capilar

Atención para las mascotas

Corte de uñas y limpieza de oídos

Vacuna antirrábica

Desparasitación

Registro de mascotas

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