Miranda

Jornada de salud gratuita en Baruta el 15 de septiembre: incluye atención de mascotas

Los asistentes deberán acudir a partir de las nueve de la mañana

Por Robert Lobo
Jueves, 10 de septiembre de 2026 a las 01:00 pm
Jornada de salud gratuita en Baruta el 15 de septiembre: incluye atención de mascotas

La Alcaldía del municipio Baruta, estado Miranda, anunció una jornada de salud integral que se llevará a cabo el próximo martes 15 de septiembre.

La actividad iniciará a las 09:00 a.m. y culminará a las 12:00 p.m. en la Unidad Móvil de Manzanares (junto al módulo policial).

Servicios disponibles

  • Medicina general
  • Entrega de medicamentos disponibles
  • Nutrición
  • Toma de tensión arterial y glicemia capilar

Atención para las mascotas

  • Corte de uñas y limpieza de oídos
  • Vacuna antirrábica
  • Desparasitación
  • Registro de mascotas

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