Jornadas de emisión de TDC de reconocida tienda de artículos electrónicos en Caracas: requisitos

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Bancamiga, en alianza con la tienda de artículos electrónicos ZonaTech, presentó su tarjeta de crédito con financiamiento a 12 meses, que permitirá a sus clientes adquirir productos en cualquiera de sus 24 sucursales y vía online.

De esta manera, los clientes de ZonaTech que obtengan esta tarjeta de crédito Mastercard de marca compartida, podrán efectuar las compras tanto en tiendas físicas como de manera online, y visualizar sus movimientos directamente en Bancamiga en Línea.

Se estima que quienes reciban por primera vez esta TDC tengan un límite inicial de $300, aunque eso dependerá del historial crediticio de la persona.

Esta tarjeta será para uso exclusivo en tiendas ZonaTech. Al adquirir los productos no habrá un monto de inicial fijo y el cliente podrá elegir en cuántas cuotas pagará.

Jornadas especiales para la emisión de tarjetas de crédito

ZonaTech extenderá sus jornadas para quienes deseen tramitar su tarjeta de crédito en alianza con Bancamiga.

📅 Fecha: martes 14, miércoles 15, jueves 16, viernes 17 y sábado 18

⏰ Hora: desde las 9:30 am Hasta las 4 pm

📍 Lugar: sedes de 📌Sabana Grande, Av. Los Jabillos. 📌CityMarket - Nivel Feria.

También puedes solicitarla vía online en http://zonatechgroup.com/bancamiga

Requisitos

• Cedula de Identidad Vigente

• Rif

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