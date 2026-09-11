¿Krece lanzará una tarjeta en alianza con Mastercard? Esto es lo que se sabe

La App de compras a cuotas, Krece, estaría próxima a lanzar su propia tarjeta en alianza con MasterCard para usarla en establecimientos aliados.

Cuentas especializadas en temas de finanzas como FintechCCS y BancaVE han informado algunos de los detalles de esta nueva herramienta financiera que se suma a las otras ya existentes.

Pagos en tres cuotas quincenales

La tarjeta podrá usarse en cualquier comercio que acepte Mastercard. El pago de la compra se hará entres cuotas quincenales.

«Próximamente, tu próxima tarjeta será @somoskrece card. Una tarjeta bajo el respaldo @MastercardVe vinculada a una línea de financiamiento Krece. Compra en cualquier comercio que acepte Mastercard y paga en 3 cuotas quincenales«, explicó BancaVE.

«Sube a nivel Oro o Platino pagando a tiempo y pídela pronto directo en la app de Krece,serian los 1ros en cerrar el círculo estilo Klarna«, señaló por su parte la cuenta Fintech CCS.

Se espera que el lanzamiento oficial se anuncie en los próximos días.

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