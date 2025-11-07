La batalla de las consolas en 2025: esto recomiendan los expertos para los niños

Suscríbete a nuestros canales

La elección de una consola de videojuegos para niños y adolescentes se ha convertido en una decisión compleja para los padres.

En 2025, el mercado de gaming presenta tres gigantes con propuestas muy diferenciadas: Nintendo Switch 2, PlayStation 5 y la Xbox Series X|S.

La decisión ya no gira solo en torno a los gráficos, sino también a la portabilidad, el contenido exclusivo y las herramientas de control parental y seguridad para el jugador más joven.

Es importante notar que el verdadero costo del gaming no solo incluye la consola, sino también los juegos y las suscripciones, por lo que las familias deben considerar y evaluar el monto final.

Precios actuales y variaciones del Mercado

No obstante, los precios minoristas en dólares se han mantenido relativamente estables para los modelos más antiguos, mientras que las versiones Pro o los nuevos lanzamientos, viene con costos más elevados:

Nintendo Switch Lite Exclusivamente Portátil $ 219 - $250 es la opción más ideal para los niños.

Nintendo Switch OLED Híbrida $ 349 - $ 379 es una opción familiar.

Xbox Series S Next-Gen Digital $ 299 - $ 350

PlayStation 5 Slim Digital Next-Gen, alto rendimiento $ 449 - $ 500 menos costosa que la versión con lector de discos.

Recomendación de los Expertos

Los expertos en tecnología, Daniel y Héctor de Joytech en City Market, coinciden en que "la mejor consola para un niño no es la más potente, sino la más segura y apropiada para su edad".

En este sentido, la Nintendo Switch sigue siendo la recomendación principal para niños en edad escolar (menores de 10 años). La aplicación de control parental de la compañía ofrece herramientas sencillas para que los padres gestionen el contenido en línea.

"Para adolescentes y preadolescentes, es mejor la Xbox Series S gracias a la gran variedad que ofrece Game Pass, siempre y cuando los padres revisen las clasificaciones de edad de los juegos", comentaron.

La PS5 se recomienda para jóvenes que buscan narrativas más complejas y una experiencia inmersiva, con la aplicación PlayStation Family se monitorea el tiempo de juego y los gastos.

Juegos que fomentan la lógica y la creatividad

"Contrario a la creencia popular, los videojuegos no son inherentemente negativos". Los expertos destacan que muchos títulos modernos promueven habilidades cognitivas como la resolución de problemas.

Minecraft es de los más populares y, de hecho, muchos streamers de gran escala como RubiusOMG , han hecho series en las que llega a millones de views.

El juego de Minecraft está disponible en todas las consolas y se trata del trabajo en equipo a través de la construcción de mundos virtuales.

La clave es el equilibrio: los videojuegos deben ser una actividad más dentro de un horario que también incluya lectura, deporte e interacción social directa.

