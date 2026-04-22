Lanzan aplicación móvil para la compra de gas doméstico en el oeste de Caracas: detalles

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Con el objetivo de optimizar el suministro de gas en la población caraqueña, la Alcaldía de Caracas lanzó una nueva aplicación a través del portal web: GasCaribe.com.ve

Para realizar los pedidos de los cilindros de 10, 18 y 43 kilos, los usuarios deben ingresar a la web gascaribe.com.ve y descargar la aplicación. Estos serán canalizados en la Tienda de Gas San José, inaugurada hace unos días.

Por medio de la aplicación, los habitantes de Cotiza y parroquias aledañas, podrán adquirir cilindros nuevos, así como realizar la recarga de los mismos.

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