Beneficios

Lanzan aplicación móvil para la compra de gas doméstico en el oeste de Caracas: detalles

Por Robert Lobo
Miércoles, 22 de abril de 2026 a las 02:59 pm
Lanzan aplicación móvil para la compra de gas doméstico en el oeste de Caracas: detalles

Con el objetivo de optimizar el suministro de gas en la población caraqueña, la Alcaldía de Caracas lanzó una nueva aplicación a través del portal web: GasCaribe.com.ve

Para realizar los pedidos de los cilindros de 10, 18 y 43 kilos, los usuarios deben ingresar a la web gascaribe.com.ve y descargar la aplicación. Estos serán canalizados en la Tienda de Gas San José, inaugurada hace unos días.

Por medio de la aplicación, los habitantes de Cotiza y parroquias aledañas, podrán adquirir cilindros nuevos, así como realizar la recarga de los mismos.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América