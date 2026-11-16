El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) mantiene habilitados los procesos oficiales para tramitar la placa de tu vehículo con total seguridad.

De acuerdo con el reglamento vial, conducir por el territorio nacional sin estos elementos de metal obligatorios genera sanciones graves, multas y la posible retención de la unidad en alcabalas policiales por incumplir las leyes de tránsito.

Requisitos para tramitar la placa por cambio de formato

Presentar la planilla única de trámite. Llevar el título de propiedad original. Consignar la revisión de la policía nacional vigente. Entregar copia de la cédula de identidad. Adjuntar copia de la póliza de seguro o responsabilidad civil vehicular. Entregar ambas placas anteriores.

Requisitos para solicitar la placa por extravío o hurto

Llenar la planilla única de trámite. Presentar el título de propiedad original. Consignar la denuncia formal ante el cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas. Mostrar la revisión de la policía nacional vigente. Adjuntar copia de la cédula de identidad y del seguro vehicular. Entregar la placa restante si el vehículo conserva alguna.

Consecuencias de transitar sin placa en Venezuela

El artículo 170 de la Ley de Transporte Terrestre establece una multa de cinco unidades tributarias para quienes circulen sin placas o con piezas alteradas.

Las autoridades de tránsito pueden impedir la circulación inmediata y retener el vehículo hasta que el propietario regularice su registro.

Las ordenanzas municipales y operativos especiales del Ministerio de Interior, Justicia y Paz aplican sanciones económicas que alcanzan el equivalente a cincuenta euros según la tasa oficial.

La falta de identificación impide el reclamo de pólizas de seguro en caso de accidentes viales o robos.

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