Laser Airlines relanza su programa de fidelización LASER Club para elevar la experiencia de viaje de sus clientes.

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Caracas, Venezuela. – LASER Airlines da un nuevo paso en su evolución digital con la actualización integral de su programa de viajeros frecuentes, LASER Club.

Con un enfoque centrado en sus clientes, esta nueva etapa fue diseñada para ofrecer más agilidad, seguridad y autonomía, redefiniendo la forma en que los socios gestionan sus beneficios y planifican sus viajes.

El principal avance es su nueva plataforma digital, ahora más rápida, intuitiva y automatizada. Inspirada en estándares de seguridad de la banca digital, brinda mayor confianza y protección de datos, junto a una experiencia visual moderna y fácil de usar.

Entre las principales mejoras destacan:

Acreditación automática de millas: cada vuelo suma sin gestiones manuales.

Calculadora de premios: permite saber, en tiempo real, cuántas millas se necesitan para el próximo destino.

Calculadora de acumulación: muestra cuántas millas se generarán en cada trayecto antes de viajar.

Emisión digital de boletos premio: más control y rapidez al momento de redimir.

Estas mejoras hacen que el programa sea más simple, transparente y eficiente, permitiendo al socio tomar decisiones con mayor claridad y aprovechar mejor sus beneficios.

La evolución tecnológica se integra con la estructura de fidelización de LASER Club, que reconoce la lealtad de sus clientes a través de sus categorías: Green, Silver, Gold y Black, cada una pensada para elevar la experiencia antes, durante y después del viaje.

El registro en el programa es gratuito y ya está disponible tanto para nuevos usuarios como para socios actuales en www.laserairlines.com

Con este lanzamiento, LASER Airlines reafirma su compromiso de ofrecer una experiencia de viaje más moderna, intuitiva y alineada con las expectativas del pasajero actual.

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