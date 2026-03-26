Ley de tiempo protegido en Nueva York: ¿Cómo solicitar las 32 horas que garantizan tu estabilidad laboral?

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La ciudad de Nueva York ha dado un paso importante al implementar una reforma ambiciosa a la Ley de Tiempo Seguro y de Enfermedad Acumulado (ESSTA), que ahora se conoce como la Ley de Tiempo Libre Protegido (PTO).

Esta nueva normativa exige que todos los empleadores, sin importar el tamaño de su empresa, ofrezcan 32 horas adicionales de tiempo libre protegido no remunerado a sus empleados.

Según el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de la Ciudad de Nueva York (DCWP), estas horas están disponibles desde el primer día de trabajo y se renuevan al comienzo de cada año calendario.

Lo más destacado de esta legislación es su naturaleza "protegida": los trabajadores no pueden ser despedidos, degradados ni sancionados por ejercer este derecho.

Un respiro para las familias y la seguridad ciudadana de Nueva York

La nueva ley no solo extiende el tiempo disponible, sino que también amplía las razones válidas para solicitarlo.

Según la guía oficial de la Alcaldía de Nueva York, bajo la dirección del alcalde Zohran Mamdani, los empleados ahora pueden usar estas 32 horas para situaciones que antes quedaban en un vacío legal, tales como:

Cuidado infantil: interrupciones en el cuidado de los hijos o cierres escolares.

Violencia en el lugar de trabajo: respuesta a incidentes de seguridad laboral. Trámites de vivienda: asistencia a audiencias legales o citas para asegurar vivienda. Desastres públicos: situaciones en las que las autoridades recomiendan permanecer en interiores.

Como señala el comisionado del DCWP, Sam Levine, esta expansión reconoce que "la salud, la seguridad y la estabilidad económica están profundamente interconectadas".

Cumplimiento estricto y sanciones para las empresas de Nueva York

La implementación de esta ley ha traído consigo una estrategia de cumplimiento bastante estricta.

Según la oficina de prensa de la ciudad, se han enviado advertencias a más de 56.000 empleadores para asegurarse de que actualicen sus políticas internas y distribuyan el nuevo Aviso de Derechos del Empleado.

Tal como indica la normativa, las empresas que no proporcionen este tiempo libre o que tomen represalias se enfrentarán a multas que van desde $250 hasta $2.500 por empleado, además de posibles compensaciones por daños.

Es fundamental aclarar que estas 32 horas son adicionales al tiempo de enfermedad pagado que ya existía. Según fuentes oficiales del estado y la ciudad:

Tamaño de la empresa Tiempo Pagado Previo Nuevo Tiempo Protegido (No pagado) 100 o más empleados 56 horas + 32 horas 5 a 99 empleados 40 horas + 32 horas 4 o menos (Ingresos > $1M) 40 horas + 32 horas

De esta manera, un trabajador en una gran corporación neoyorquina ahora dispone de un total de 88 horas de ausencia protegida al año para gestionar su bienestar y el de su familia.

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