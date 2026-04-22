Mercado a cielo abierto el 26 de abril: combo de víveres y proteína a Bs 3.900

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El próximo domingo 26 de abril, habrá otra jornada de mercado a cielo abierto. En esta oportunidad, el beneficio llegará a la comunidad de Turmero, municipio Santiago Mariño, estado Aragua.

Lugar: Turmero, municipio Santiago Mariño

Parque Bio Saludable El Samán

🗓 Fecha: Domingo 26 de abril

⏰Horario: De 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

¿Cuánto costará el combo y qué productos tendrá?

El combo que costará 3.900 bolívares encontrarás:

• Harina de maiz (3 kg)

• Arroz (1 kg)

• Salsa de Tomate (1 und-397 gr)

• Sardina (2 uds – 170 g c/u)

• Azúcar (1 kg)

• Sal (1,5 kg)

• Lentejas (1 kg)

• Aceite (1 litro)

• Pollo (2.3 kg aproximadamente)



Para toda la familia, la actividad contará con: colchones inflables, pintacaritas, música y animación.

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