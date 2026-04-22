Alimentación

Mercado a cielo abierto el 26 de abril: combo de víveres y proteína a Bs 3.900

Por Maria Isabel Rangel
Miércoles, 22 de abril de 2026 a las 01:30 pm
Mercado a cielo abierto el 26 de abril: combo de víveres y proteína a Bs 3.900

El próximo domingo 26 de abril, habrá otra jornada de mercado a cielo abierto. En esta oportunidad, el beneficio llegará a la comunidad de Turmero, municipio Santiago Mariño, estado Aragua.

Lugar: Turmero, municipio Santiago Mariño
 Parque Bio Saludable El Samán
🗓 Fecha: Domingo 26 de abril
Horario: De 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

¿Cuánto costará el combo y qué productos tendrá?

El combo que costará 3.900 bolívares encontrarás:
• Harina de maiz (3 kg)
• Arroz (1 kg)
• Salsa de Tomate (1 und-397 gr)
• Sardina (2 uds – 170 g c/u)
• Azúcar (1 kg)
• Sal (1,5 kg)
• Lentejas (1 kg)
• Aceite (1 litro)
• Pollo (2.3 kg aproximadamente)

Para  toda la familia, la actividad contará con: colchones inflables, pintacaritas, música y animación.

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