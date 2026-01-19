Mérida: Teleférico Mukumbarí detiene su servicio y anuncia fecha clave de retorno

Suscríbete a nuestros canales

El Teleférico Mukumbarí, uno de los principales íconos turísticos del estado Mérida, informó que detendrá temporalmente su servicio a partir de este lunes 19 de enero.

La decisión responde al inicio de la primera etapa de mantenimiento mayor en los niveles superiores del sistema, una acción planificada para garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura.

Fecha de reactivación ya está definida

De acuerdo con la información difundida por la administración del sistema, la reactivación del servicio está prevista para el jueves 12 de febrero de 2026.

Durante este período se mantendrán suspendidas las actividades comerciales y turísticas asociadas al teleférico, por lo que se recomienda a visitantes y operadores turísticos tomar previsiones en la planificación de viajes.

Las labores técnicas estarán enfocadas principalmente en el cuarto y quinto nivel del sistema, considerados áreas críticas por su altura y complejidad operativa. Estas estaciones requieren inspecciones periódicas especializadas para asegurar que el transporte por cable funcione de manera estable y segura en condiciones extremas.

La administración del Mukumbarí subrayó que esta pausa técnica es fundamental para preservar la seguridad de los usuarios y del personal operativo.

Una vez concluidos los trabajos, el sistema retomará su horario habitual de funcionamiento, fortaleciendo la oferta turística de Mérida.

