Misa en conmemoración a las víctimas de los terremotos en Chacao: 24 de julio

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La Alcaldía de Chacao y el alcalde Gustavo Duque convocan a todos los ciudadanos a una euca­ristía especial este viernes 24 de julio. El evento rinde homenaje a un mes del doble terremoto del pasado 24 de junio y busca promover un espacio de unión y oración por toda Venezuela.



La ceremonia religiosa tendrá lugar en la Plaza Francia de Altamira a partir de las 05:00 de la tarde. Durante el encuentro, los asistentes recordarán a las víctimas, pedirán por las familias afectadas y renovarán la fe de la comunidad tras los difíciles sucesos ocurridos el mes pasado.



Las autoridades municipales invitan a vecinos y visitantes a sumarse con respeto y solidaridad a esta jornada de reflexión e intimidad comunitaria.

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