Misión Nevado realizará jornada de atención a mascotas este 9 de agosto: será en Parque Los Caobos

Misión Nevado en fusión con el Banco del Tesoro, informaron que este sábado 09 de agosto de 2025, se llevará a cabo una jornada de vacunación y atención veterinaria integral para perros y gatos.
A través de sus redes sociales, destacaron que este evento se llevará a cabo en el Parque Los Caobos, y la jornada iniciará a partir de las 9:00 de la mañana.
En esta jornada se estará realizando vacunación séxtuple y triplefelina sin costo.
¿Qué servicios se llevarán a cabo de manera gratuita en la jornada de atención veterinaria?
- Vacunación antirrábica
- Atención Veterinaria.
- Desparasitación.
- Corte de uñas.
- Limpieza de oídos.
"También podrás adoptar responsablemente a alguno de nuestros rescatados", escribieron en la publicación de Instagram.
