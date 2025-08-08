Caracas

Misión Nevado realizará jornada de atención a mascotas este 9 de agosto: será en Parque Los Caobos

Misión Nevado en fusión con el Banco del Tesoro, informaron que este sábado 09 de agosto de 2025, se llevará a cabo una jornada de vacunación y atención veterinaria integral para perros y gatos.

A través de sus redes sociales, destacaron que este evento se llevará a cabo en el Parque Los Caobos, y la jornada iniciará a partir de las 9:00 de la mañana.

En esta jornada se estará realizando vacunación séxtuple y triplefelina sin costo.

¿Qué servicios se llevarán a cabo de manera gratuita en la jornada de atención veterinaria?

  • Vacunación antirrábica
  • Atención Veterinaria.
  • Desparasitación.
  • Corte de uñas.
  • Limpieza de oídos.

"También podrás adoptar responsablemente a alguno de nuestros rescatados", escribieron en la publicación de Instagram. 

