La gran venta nocturna del Black Friday 2026 llega este jueves 26 de noviembre a MultiMax, trayendo para ti una renovada selección de productos, sorpresas exclusivas y los mejores precios en las más de 500 marcas de la multimarca más grande del país.

La cita es a partir de las 7:00 p. m. en las tiendas participantes de MultiMax, donde encontrarás ese electrodoméstico perfecto para tu hogar entre una amplia variedad de artículos: aires acondicionados, televisores LED, Smart TV y UHD 4K; cocinas, aspiradoras, batidoras, tostadoras, platería, utensilios de cocina, juguetería, perfumería, equipos de sonido y mucho más.

“Cada año trabajamos para superar las expectativas de nuestros clientes, y este Black Friday 2026 no será la excepción. Nuestras tiendas a escala nacional ya están listas con los mejores artículos en promoción y sorpresas inolvidables para que los venezolanos aprovechen al máximo esta gran venta nocturna. Por eso los invitamos a no perderse esta jornada ¡Los esperamos!”, expresó Nasar Ramadan Dagga Mujamad, CEO de MultiMax y CLX Group.

En este sentido, el empresario carabobeño Nasar Dagga explicó que los precios especiales por la venta nocturna del Black Friday de MultiMax serán válidos únicamente hasta el cierre de la tienda, convirtiéndose en una oportunidad imperdible para renovar tus espacios con las últimas tendencias en tecnología. Una vez finalizada la jornada nocturna, continuarán las ofertas del Black Week.

Descubre las increíbles promociones del octavo Black Friday de Multimax a través del portal oficial www.multimax.com.ve, así como en redes sociales como @multimax en Instagram y Facebook.

Sedes participantes en la venta nocturna de MultiMax

Entre las sedes MultiMax que participarán en la venta nocturna Black Friday 2026 están: Lechería (Anzoátegui), San Fernando de Apure (Apure), C.C Global Maracay (Aragua), Barinas (Barinas), Ciudad Bolívar y Puerto Ordaz (Bolívar); Av. Bolívar Valencia (Carabobo); Los Cortijos (Caracas); Guatire (Miranda); Coro (Falcón).

La lista también incluye a: Barquisimeto Este (Lara), El Vigía y Mérida (Mérida); Maturín (Monagas), Margarita Costazul (Nueva Esparta), Guanare (Portuguesa), Cumaná (Sucre), San Cristóbal Centro en la 5ta Avenida (Táchira), Valera (Trujillo), Cabimas y C.C Olímpico Maracaibo 5 de Julio (Zulia).

¡Más de 4.000 premios por el Black Friday de MultiMax!

¡La emoción del Black Friday 2026 se multiplica en MultiMax! Como parte de las sorpresas preparadas por Nasar Ramadan Dagga para celebrar esta esperada jornada por todo lo alto, la multimarca más grande de Venezuela anunció una activación exclusiva con premios garantizados para los primeros 200 clientes que ingresen a cada tienda participante del país.

El proceso será rápido y sencillo: las primeras 200 personas en la fila de cada sucursal recibirán un código QR especial de bienvenida. Luego de recorrer los pasillos y concretar sus compras, podrán escanearlo para participar al instante en un sorteo cargado de productos de MultiMax.

Entre los increíbles obsequios que los ganadores podrán llevarse a casa destacan artículos de última generación y gran utilidad para el hogar, como teléfonos iPhone, antenas Starlink, neveras, televisores, cocinas, congeladores y mucho más. ¡Son más de 4.000 premios en total!

Al momento de reclamar su regalo, los participantes deberán mostrar al personal de la sucursal su código QR junto con la factura de compra de la noche.

¡Las mejores marcas en 1 solo lugar!

Con 49 sedes distribuidas a nivel nacional en las regiones de Carabobo, Miranda, Aragua, Lara, Zulia, Falcón, Mérida, Táchira, Portuguesa, Apure, Monagas, Anzoátegui, Barinas, Nueva Esparta, Sucre, Bolívar, Yaracuy, Trujillo, así como la ciudad de Caracas; MultiMax es la tienda multimarca más grande de Venezuela, con más de 7 años de trayectoria en el país.

Esta iniciativa fue impulsada por Nasar Ramadan Dagga Mujamad, CEO de MultiMax y CLX Group, quien reafirma su compromiso de acercar la más avanzada tecnología de marcas nacionales e internacionales al público venezolano, transformando cada compra en una experiencia memorable.

Entre las más de 500 marcas nacionales e internacionales que podrás encontrar en los pisos de venta de la multimarca a nivel nacional se encuentran: CLX, Samsung, LG, JVC, Condesa, Starlink, Frigilux, Kucce, GPlus, Tesla, Electrolux, SJ Electronics, White-Westinghouse, Vetrux, Daewoo Electronics, Oster, Black + Decker, Premier, Keyton, RCA, Philco, Frigidaire, y muchas más.

Sigue a @multimax en Facebook e Instagram, y descubre todo sobre el Black Friday de MultiMax. También puedes ingresar a www.multimax.com.ve para conocer el catálogo completo y vivir la experiencia de la multimarca más grande de Venezuela.

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