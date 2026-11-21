Caracas vivió el estreno de un nuevo punto social y recreativo en la capital con el Grand Opening del MultiMax Seven Club, un moderno complejo impulsado por Nasar Dagga que reúne deporte, bienestar, gastronomía, compras y entretenimiento en un solo lugar.

La cita tuvo lugar este jueves 19 de noviembre bajo el concepto "The Seven Experience", donde algunos de los presentadores de televisión y creadores de contenidos con más seguidores en redes sociales se unieron a aliados comerciales y la prensa nacional en un recorrido a través de este espacio que fue diseñado para ser más que un club de pádel.

¡Retos, premios y The Seven Experience!

Al ingresar, cada asistente recibió un pasaporte de sellos que les permitió participar en una dinámica especial por obsequios cortesía de MultiMax. El reto consistió en completar un circuito de 7 estaciones interactivas ubicadas en las canchas del club, donde marcas patrocinantes como MultiMax, CLX Group, Condesa, Kucce, Solera y Movilnet desplegaron atractivas activaciones.

Los primeros 50 concursantes en llenar su pasaporte y llegar a la tarima resultaron ganadores de exclusivos regalos otorgados por la multimarca más grande de Venezuela.

Guiados por la animación de Nieves Soteldo y la reconocida imagen oficial de MultiMax, José Andrés Padrón, el público disfrutó de retos cargados de adrenalina. En la cancha de MultiMax, los participantes pusieron a prueba su puntería en un juego de precisión por premios con raqueta.

Por su parte, de la mano de Kucce, el querido y muy esperado Ciclón de Premios premió con una increíble variedad en electrodomésticos para el hogar a los asistentes de la cita inaugural del MultiMax Seven Club; mientras que Condesa retó a los asistentes a una prueba de reflejos y coordinación bajo presión con sorpresas especiales de la marca.

Luego de presentar un material audiovisual y compartir la visión que dio vida al recinto, el brindis oficial marcó la inauguración formal de MultiMax Seven Club, dando paso a la entrega de los obsequios exclusivos y a una vibrante jornada de música, DJ y networking.

MultiMax, patrocinante oficial del Seven Club

En su rol como patrocinante oficial, la multimarca líder de Venezuela inauguró MultiMax Seven Club, reafirmando su compromiso de respaldar iniciativas que impulsan el desarrollo deportivo, recreativo y comercial del país: un destino con siete formas de vivir el club y muchas razones para volver.

“Ver materializarse espacios como Seven Club nos demuestra que en Venezuela seguimos apostando en grande. Como patrocinantes oficiales, en MultiMax nos sentimos honrados de formar parte de este complejo único que nos permite seguir conectando con los venezolanos desde la capital, ofreciendo siempre las mejores experiencias de esparcimiento para compartir en familia” afirmó Nasar Ramadan Dagga Mujamad, CEO de MultiMax y CLX Group.

7 formas de vivirlo, 1 solo lugar

Concebido como un espacio integral de siete dimensiones, MultiMax Seven Club fusiona deporte, gastronomía, áreas sociales, zona comercial, espacios familiares, comodidad y bienestar. Actualmente, el complejo cuenta con una sólida infraestructura que incluye 6 canchas de pádel, 2 de pickleball, 6 propuestas gastronómicas, 3 áreas para toda la familia, incluyendo Seven Kids, un espacio especial para que los más pequeños de la casa vivan su propia experiencia, y dos tiendas.

Una de las principales características de MultiMax Seven Club es que no se trata de un club privado. Es un espacio abierto a todo público, con entrada completamente gratuita, concebido para que los caraqueños puedan disfrutar de sus instalaciones, conocer sus propuestas comerciales y gastronómicas, y vivir diferentes experiencias en un mismo lugar.

Dentro de su variada área gastronómica, los visitantes pueden disfrutar desde ya de conceptos culinarios para todos los gustos, incluyendo Ekop, con su propuesta de sushi y poke; Urban Grill, especializado en gastronomía a la parrilla; Sullastrada, con su oferta de paninis; y El Griego, una heladería especializada en yogur griego. Esta oferta continuará creciendo con la próxima apertura de Taco Ardiente y Vibra, un espacio dedicado a la comida saludable.

Pensando en la comodidad y el bienestar de sus visitantes, la experiencia se complementa con espacios como Skin Clean Spa, dedicado al cuidado personal y la estética; Barbería Yaruro, especializada en el cuidado masculino; Viajes Humbolt, una agencia de viajes; y The Burn, un estudio de Power Reformer. Además, próximamente se inaugurará un gimnasio que ampliará la oferta deportiva del complejo.

El club también cuenta con un estacionamiento privado con servicio de valet parking y lavado de autos. Gracias a este enfoque moderno y accesible, llega para consolidarse como el nuevo punto de encuentro predilecto para los amantes del deporte y el entretenimiento en la capital.

Con esta apertura, MultiMax Seven Club da inicio a una agenda continua de actividades deportivas, encuentros sociales y experiencias diseñadas para conectar con su comunidad a través de sus siete dimensiones.

El público caraqueño podrá descubrir todo lo que este nuevo destino tiene para ofrecer y mantenerse atento a los próximos eventos, torneos y activaciones en las cuentas oficiales de Instagram @multimax y @sevenclubccs.

MultiMax, las mejores marcas en 1 solo lugar

Bajo la visión estratégica de crecimiento de su CEO, Nasar Ramadan Dagga, MultiMax se consolida como la multimarca más grande de Venezuela, acercando innovación, electrodomésticos, tecnología y soluciones para el hogar a millones de familias a través de sus 49 sucursales a escala nacional.

En cada una de sus tiendas, los venezolanos encuentran el respaldo de más de 400 marcas nacionales e internacionales de prestigio, entre las que destacan CLX, Samsung, LG, JVC, Condesa, Frigilux, Starlink, Kucce, GPlus, SJ Electronics, White-Westinghouse, Tesla, Vetrux, Daewoo Electronics, Oster, Black + Decker, Premier, Keyton, RCA, Philco y Frigidaire, garantizando calidad, variedad y vanguardia tecnológica en un solo lugar.

Visita la página web oficial www.multimax.com.ve o sigue la cuenta @multimax en Instagram para mantenerte al día con sus precios especiales y lanzamientos. Asimismo, conoce más sobre el grupo empresarial fundado por Nasar Dagga en www.clx-group.com y en @clx.group.

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