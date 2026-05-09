¡MultiMax entregó un carro 0 KM y más de 200 premios a los ganadores del concurso CrediPuntos! Únete al sorteo de mayo

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¡MultiMax premió la puntualidad en los pagos de CrediMax y CrediMax Premium! Este jueves 7 de mayo, la multimarca más grande de Venezuela anunció en vivo a los ganadores de su concurso de más de 200 premios con CrediPuntos, durante una transmisión realizada a través de su cuenta oficial de Instagram @multimax.

Durante el live, que comenzó a las 6:00 p.m. se entregaron premios increíbles que incluyeron un carro 0 KM, tres motocicletas 0 KM, cinco viajes todo incluido a Margarita, así como diez antenas Starlink junto a una gran variedad de productos de última generación de MultiMax.

“Este jueves, MultiMax transformó la vida de más de 200 usuarios de CrediMax y CrediMax Premium a través del concurso con CrediPuntos, una iniciativa con la que confirmamos nuestro compromiso con la innovación, impulsando la calidad de vida de nuestros clientes en todo el país. Como siempre, nos llena de orgullo ser portavoces de las mejores experiencias y retribuir la confianza de todas aquellas personas que han creído en nosotros como marca. Los invitamos a concursar el mes que viene”, expresó el CEO de MultiMax, Nasar Ramadan Dagga Mujamad.

En este sentido, el empresario carabobeño Nasar Dagga recordó a los venezolanos que el concurso con CrediPuntos se renueva cada mes, por lo que, desde hoy, cada pronto pago de sus cuotas CrediMax y CrediMax Premium cuenta a la hora de participar en el próximo gran sorteo, donde se anunciarán a los ganadores de mayo de 2026.

Concurso CrediPuntos: MultiMax entregó un carro 0KM

La transmisión oficial de MultiMax fue presentada por José Andrés Padrón, quien fue el encargado de anunciar a Mairin Pérez como la ganadora de un carro 0KM a través del nuevo concurso de CrediPuntos.

El vehículo en cuestión se trata de un Changan modelo Alsvin rotulado, color rojo, vehículo que desde hace algunos días se encontraba estacionado en la sede Multimax Valencia ubicada en la avenida Bolívar Norte, cruce con calle 137-A, frente al CC La Galería, estado Carabobo.

Acto seguido, se conocieron a Maira Bastidas, Rosa Aguilar y Elsy Gámez como las ganadoras de las tres motocicletas 0 KM, mientras que los cinco viajes a Margarita todo incluido para dos personas fueron para Ender Gómez, María Villegas, Lisbeth Soto, Luis Marquez y Kendairy Naranjo.

“En MultiMax, seguimos recompensando la lealtad de nuestros usuarios a través de CrediPuntos. Queremos ayudar a los venezolanos a convertir cada cuota pagada en una oportunidad para transformar su vida, alcanzando sus metas mientras construyen el hogar de sus sueños con la mejor tecnología del mundo”, expresó Nasar Dagga.

¿Cómo funciona CrediPuntos?

CrediPuntos es un beneficio exclusivo para clientes CrediMax y CrediMax Premium. El concurso se rige por un sistema digital, donde cada vez que un afiliado adelanta sus cuotas CrediMax o CrediMax Premium con un pronto pago, suma CrediPuntos instantáneamente en la App PriorityMax.

Cada dólar adelantado equivale a un CrediPunto que se acreditará a tu cuenta de forma automática. Cuantos más puntos tengas a final de mes, más cerca estarás de ganar los increíbles premios que MultiMax prepara mensualmente para ti.

Entre los más 200 premios por los que estarás participando en el concurso mensual de CrediPuntos están: un carro 0 KM, tres motocicletas, cinco viajes todo incluido para dos personas con destino a Margarita, así como una gran variedad de productos para el hogar, desde 10 antenas de Starlink, 10 neveras de última generación, 10 lavadoras, 10 congeladoras, 10 cocinas y muchas sorpresas más.

Recuerda monitorear tu progreso y verificar tus CrediPuntos directamente en la App PriorityMax, disponible en Google Play y App Store, y mantente atento a nuestras redes sociales para el anuncio de los ganadores del próximo mes.

¡Únete a CrediMax y CrediMax Premium!

Los interesados en ser parte de este club de afiliados y participar en los próximos sorteos de CrediPuntos pueden solicitar su ingreso en caja, dentro de cualquiera de las sucursales de MultiMax en todo el país. Los usuarios pueden elegir entre la afiliación CrediMax ($20 anuales a tasa BCV) o CrediMax Premium ($40).

También puedes adelantar el proceso de suscripción a través de la app PriorityMax. Sigue las instrucciones en pantalla, y cuando hayas terminado el proceso, ganarás acceso inmediato a todas las ventajas exclusivas que ofrece tu membresía en las tiendas MultiMax de todo el país.

En este sentido, el empresario venezolano, Nasar Ramadan Dagga, recuerda a los usuarios de CrediMax y CrediMax Premium que su membresía es de uso personal e intransferible, por lo que solo el propietario puede aprovechar de las ventajas de su suscripción.

¡Las Mejores Marcas en 1 Solo Lugar!

Con más de seis años apostando por el crecimiento de Venezuela, MultiMax es la multimarca líder en tecnología del país. Actualmente, la multimarca fundada por Nasar Dagga cuenta con presencia en 22 regiones de todo el territorio nacional, incluido los estados: Carabobo, Miranda, Aragua, Lara, Zulia, Falcón, Mérida, Táchira, Portuguesa, Apure, Monagas, Anzoátegui, Barinas, Nueva Esparta, Sucre, Bolívar, Yaracuy, Trujillo, así como la ciudad de Caracas.

Para más información sobre los CrediPuntos y el concurso mensual de los más de 200 productos de MultiMax, sigue las redes sociales oficiales de la multimarca como @multimax en Instagram. Asimismo, visita el portal web www.multimax.com.ve, donde podrás encontrar la mejor innovación a precios especiales que se actualizan cada semana.

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