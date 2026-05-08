MultiMax premia la fidelidad y puntualidad: Sortea un carro 0 KM y más de 200 premios

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La sede de MultiMax Valencia fue el escenario de una jornada llena de expectativas y premios con la realización del sorteo mensual de CrediPuntos. Esta iniciativa, que ya se ha convertido en una referencia de la marca, reconoció la puntualidad y lealtad de los usuarios afiliados a CrediMax y CrediMax Premium en todo el territorio nacional.

Entre los premios más destacados de la noche figuraron un carro 0 KM, tres motocicletas y cinco viajes "todo incluido" para dos personas a la Isla de Margarita. La lista de ganadores se extendió a más de 200 beneficiarios, quienes también recibieron artículos esenciales para el hogar, incluyendo antenas Starlink, neveras, lavadoras y cocinas.

Para el CEO de MultiMax, Nasar Dagga, esta actividad va más allá de un simple concurso. "Queremos ayudar a los venezolanos a convertir cada cuota pagada en una oportunidad para transformar su vida", afirmó, resaltando el valor de incentivar la responsabilidad financiera a través de beneficios directos para la familia venezolana.

Transparencia en tiempo real

El sorteo, que inició a las 6:00 p.m. de este jueves 7 de mayo, se llevó a cabo bajo un formato 100% automatizado, garantizando la total transparencia en el sorteo de cada uno de los premios. Los usuarios y seguidores de la marca pudieron seguir el minuto a minuto de la selección de ganadores a través de una transmisión en vivo en la cuenta oficial de Instagram @multimax, donde se vivió el entusiasmo de los nuevos beneficiarios de la plataforma.

De esta manera, la empresa recordó a todos los afiliados que pueden gestionar su participación y monitorear sus puntos acumulados mediante la app PriorityMax, consolidando así un ecosistema digital al servicio del consumidor.

La iniciativa de MultiMax refuerza su presencia en el mercado nacional, no solo como proveedor de tecnología y electrodomésticos, sino como una marca que apuesta por el bienestar y el crecimiento del país.

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