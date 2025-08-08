Municipio Sucre: requisitos para instalar un kiosco, tráiler o un carro de perro calientes en espacios públicos

Suscríbete a nuestros canales

En el Municipio Sucre, para realizar una actividad económica en un espacio público deben cumplir con una serie de requisitos que solicitan la alcaldía.

En estos espacios, buscan fortalecer la productividad y el emprendimiento local.

Los interesados en realizar actividades económicas en estructuras movibles (kioscos, carros de perros calientes, o trailer) dentro de los espacios públicos del municipio deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de edad, preferiblemente residenciado en el municipio (presentar documento que acredite su lugar de la residencia).

Llenar la solicitud ante la Dirección de Desarrollo Económico o de la Junta Directiva de los Mercados, en función a la siguiente información y requisitos:

Carta de solicitud dirigida a la Dirección de Desarrollo Económico

Fotocopia simple de la cédula de identidad vigente del interesado

Dos (2) fotos de frente tamaño carnet del solicitante

Certificado de Salud vigente

Certificados de manipulación de alimentos para los casos donde se procesen alimentos

Una (1) fotografía del kiosco, vehículo, instalación, puesto de venta o instalación mediante la cual se desarrollará el comercio.

Una (1) fotografía de los productos a comercializar

Factibilidad de ubicación emitida por el Instituto Autónomo de Transporte y estrategia Superficial (IMAT).

Fotocopia simple del Registro de Información Fiscal (RIF)

Carta aval de la comunidad organizada y/o carta de consulta a los habitantes del sector aprobada en asamblea de ciudadanos

Documento que acredite la propiedad de la estructura (aplica para: kioscos y estructuras móviles en general).

Contacto: (0212) 232.56.24 / Correo electrónico: [email protected]

Visita nuestras secciones: Servicios

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube