Alimentacion

Municipio Sucre: requisitos para instalar un kiosco, tráiler o un carro de perro calientes en espacios públicos

Por Yasmely Saltos
Viernes, 08 de agosto de 2025 a las 06:00 am
Municipio Sucre: requisitos para instalar un kiosco, tráiler o un carro de perro calientes en espacios públicos

En el Municipio Sucre, para realizar una actividad económica en un espacio público deben cumplir con una serie de requisitos que solicitan la alcaldía.

En estos espacios, buscan fortalecer la productividad y el emprendimiento local. 

Los interesados en realizar actividades económicas en estructuras movibles (kioscos, carros de perros calientes, o trailer) dentro de los espacios públicos del municipio deberán cumplir con los siguientes requisitos:

  • Ser mayor de edad, preferiblemente residenciado en el municipio (presentar documento que acredite su lugar de la residencia).
  • Llenar la solicitud ante la Dirección de Desarrollo Económico o de la Junta Directiva de los Mercados, en función a la siguiente información y requisitos:
  • Carta de solicitud dirigida a la Dirección de Desarrollo Económico
  • Fotocopia simple de la cédula de identidad vigente del interesado
  • Dos (2) fotos de frente tamaño carnet del solicitante
  • Certificado de Salud vigente
  • Certificados de manipulación de alimentos para los casos donde se procesen alimentos
  • Una (1) fotografía del kiosco, vehículo, instalación, puesto de venta o instalación mediante la cual se desarrollará el comercio.
  • Una (1) fotografía de los productos a comercializar
  • Factibilidad de ubicación emitida por el Instituto Autónomo de Transporte y estrategia Superficial (IMAT).
  • Fotocopia simple del Registro de Información Fiscal (RIF)
  • Carta aval de la comunidad organizada y/o carta de consulta a los habitantes del sector aprobada en asamblea de ciudadanos
  • Documento que acredite la propiedad de la estructura (aplica para: kioscos y estructuras móviles en general).

Contacto: (0212) 232.56.24 / Correo electrónico: [email protected]

 

Visita nuestras secciones: Servicios

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en TelegramWhatsApp y Youtube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Internacionales
Miami
belleza
Empleo
Viernes 08 de Agosto - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América