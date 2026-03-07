"Muro digital" contra motorizados infractores: conozca las medidas con las que buscan reducir accidentes

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades procesan ahora reportes en tiempo real a través de plataformas digitales, permitiendo que cualquier ciudadano con un teléfono inteligente documente infracciones como la circulación por aceras, el transporte de exceso de pasajeros o la falta de casco.

Las policías municipales de la Gran Caracas despliegan actualmente una red de vigilancia y denuncia ciudadana para frenar la anarquía de los motorizados en las vías principales.

Así se busca reducir los índices de siniestros que, según registros hospitalarios, involucran en un 85% a conductores de dos ruedas que omiten las normas básicas de tránsito.

¿Cómo formalizar tu reporte contra infracciones viales?

Para realizar una denuncia efectiva que no quede archivada, el ciudadano debe seguir un protocolo de verificación que las autoridades exigen para validar la sanción:

Identificar claramente la placa del motorizado y, si es posible, el modelo de la unidad y el color del casco del conductor.

Abrir la aplicación Cuadrantes de Paz o comunicarse mediante la línea telefónica 08000 INTT 00 (08000468800), el denunciante debe indicar la ubicación y la hora en la que ocurrió el incidente.

Envío de la evidencia multimedia; las fotos o video deben mostrar la infracción en curso, como el tránsito sobre la acera o el irrespeto a la luz roja.

Es fundamental que el denunciante no confronte al motorizado infractor; solo debe actuar como observador de la infracción.

El sistema genera un número de reporte o código de seguimiento que el ciudadano debe conservar para verificar si la autoridad ejecutó la boleta de multa o la retención.

El proceso de verificación de la denuncia suele tardar entre 15 y 45 minutos antes de que la unidad de patrullaje reciba la orden de detención.

En Venezuela, las denuncias contra motorizados infractores se gestionan principalmente a través del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT)

Se penalizan acciones peligrosas como las "piruetas" en la vía pública.

El INTT también dispone de un portal web oficial donde los ciudadanos cargan quejas contra prestadores de servicio que circulan sin los implementos de seguridad reglamentarios.

Las autoridades recomiendan el uso de redes sociales como X (antes Twitter) e Instagram, etiquetando a las cuentas oficiales de los cuerpos policiales y de tránsito (@pnbvzla, @intt_oficial) y las cuentas de las policías municipales.

Aunque este método sea informal, la presión pública suele generar una respuesta inmediata, especialmente en casos de obstrucción de rampas para personas con discapacidad o invasión de ciclovías.

El compromiso ciudadano es el motor que alimenta este nuevo ecosistema de supervisión, lo que transforma cada celular en una herramienta de orden público para recuperar la convivencia en las calles de la capital.

