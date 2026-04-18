Museos gratis en Chicago abril 2026: calendario del Shedd Aquarium, Art Institute y más

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Instituciones de renombre como el Planetario Adler, el Museo Field y el Acuario Shedd han habilitado días específicos para que los habitantes locales visiten sus instalaciones sin pagar entrada, siempre que presenten una identificación válida del estado. La mayoría de los recintos recomienda realizar una reserva previa a través de sus plataformas digitales para asegurar el ingreso ante la alta demanda.



Calendario de fechas disponibles (19 al 30 de abril)

La oferta cultural de museos gratuitos para los próximos días se distribuye de la siguiente manera, según el calendario oficial:

Domingo 19 de abril: Museo de Ciencias e Industria Griffin.

Museo de Ciencias e Industria Griffin. Martes 21 de abril: Acuario Shedd (horario nocturno de 5:00 p.m. a 9:00 p.m.) y Museo de Arte Contemporáneo.

Acuario Shedd (horario nocturno de 5:00 p.m. a 9:00 p.m.) y Museo de Arte Contemporáneo. Miércoles 22 de abril: Planetario Adler, Museo de Historia de Chicago, Museo Field, Museo DuSable, Museo Lizzadro y Driehaus Museum (después de las 4:00 p.m.).

Planetario Adler, Museo de Historia de Chicago, Museo Field, Museo DuSable, Museo Lizzadro y Driehaus Museum (después de las 4:00 p.m.). Jueves 23 de abril: Glessner House (Visitas guiadas gratuitas).

Glessner House (Visitas guiadas gratuitas). Martes 28 de abril: Acuario Shedd (de 5:00 p.m. a 9:00 p.m.) y Museo de Arte Contemporáneo.

Acuario Shedd (de 5:00 p.m. a 9:00 p.m.) y Museo de Arte Contemporáneo. Miércoles 29 de abril: Planetario Adler, Museo Field, Museo DuSable, Museo Lizzadro y Driehaus Museum (tarde/noche).

Planetario Adler, Museo Field, Museo DuSable, Museo Lizzadro y Driehaus Museum (tarde/noche). Jueves 30 de abril: Museo de Historia de Chicago e Instituto de Arte de Chicago (de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.).

Requisitos y grupos con acceso permanente

El beneficio de gratuidad en los museos está dirigido principalmente a residentes de Illinois, quienes deben acreditar su domicilio al momento de ingresar. Sin embargo, existen sectores de la población que gozan de entrada libre todos los días del año, independientemente de la fecha:

Educadores: Maestros de Illinois (en algunos casos se extiende a estados vecinos como Indiana o Michigan).

Maestros de Illinois (en algunos casos se extiende a estados vecinos como Indiana o Michigan). Fuerzas de seguridad: Miembros activos de la Policía de Chicago y el Departamento de Bomberos.

Miembros activos de la Policía de Chicago y el Departamento de Bomberos. Militares: Personal en servicio activo y veteranos con identificación correspondiente.

Personal en servicio activo y veteranos con identificación correspondiente. Jóvenes: Menores de 18 años (según el museo) y beneficiarios de programas de asistencia social como WIC y LINK.

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