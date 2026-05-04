¿Necesitas medicamentos? Así puedes gestionar tu solicitud en el Sistema Patria

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La Plataforma Patria mantiene habilitada la opción para que los usuarios reporten sus enfermedades crónicas y los fármacos de uso diario en su perfil digital.

Esta herramienta tiene como objetivo principal identificar los requerimientos sanitarios de la población para canalizar asistencia farmacéutica y médica a través de diversos programas estatales, incluyendo el plan de atención domiciliaria "0800-SúperBigote", informó Venezolana de Televisión (VTV).

Pasos para registrarse

El mecanismo de registro se realiza de forma digital y consta de pasos específicos dentro de la página web oficial.

Al ingresar al sistema, los ciudadanos deben completar o actualizar la Encuesta de Salud.

En este apartado, el portal solicita información detallada sobre patologías persistentes y la lista de medicinas que el usuario consume de manera habitual.

Una vez dentro de la interfaz, el sistema despliega una opción en la zona lateral derecha con el mensaje: “Completa la información de salud registrando los medicamentos que necesitas frecuentemente”.

En este formulario, es obligatorio indicar el nombre exacto del fármaco, la periodicidad de la toma y la enfermedad vinculada al tratamiento.

Verificación y despliegue del programa 0800-SúperBigote

La veracidad de los datos suministrados por los beneficiarios es corroborada mediante el Movimiento Somos Venezuela. Los integrantes de esta organización ejecutan despliegues territoriales y visitas casa por casa para validar la situación de salud de los inscritos.

Por otro lado, el esquema de distribución se apoya en el sistema 0800-SúperBigote. Esta plataforma de asistencia médico-asistencial funciona como el brazo logístico para el despacho de los insumos. Según la operatividad del sistema, los medicamentos se entregan directamente en las residencias de los pacientes que hayan cumplido con el registro previo y la validación correspondiente.

Gestión de ayudas farmacéuticas

El registro de necesidades en el perfil de salud permite que el Estado automatice la detección de casos prioritarios. La integración entre la base de datos de la encuesta y los operativos de calle busca optimizar la entrega de tratamientos para enfermedades crónicas.

Se recomienda a los usuarios mantener sus datos actualizados para evitar interrupciones en la identificación de sus requerimientos por parte de la plataforma.

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