Nueva versión del Toyota "Machito" llegará a Venezuela: características y precio

La gigante automotriz japonesa, Toyota, lanzará al mercado su camioneta 4x4, FJ Baby Land Cruiser, una nueva versión de su emblemático "Machito". Así lo anunció el periodista Nelin Escalante.

El lanzamiento mundial está previsto para el miércoles 11 de marzo, sin embargo, se espera que llegue a Venezuela entre mayo y junio.

Características del FJ Baby Land Cruiser

Motor 2.7 litros

4 Cilindros

160 caballos de fuerza (HP)

En Venezuela se venderán las dos versiones con caja automática

"Este vehículo está desarrollado en plataformas similares a la Hilux, Merú y Prado. Se trata de uno de los lanzamientos más importantes de Toyota en el mundo en 2026", informó Escalante.

Precio para el mercado venezolano

El precio de este vehículo para el mercado venezolano será de un aproximado de entre $60 y $70 mil, dependiendo de la versión, la diferencia de precio estará en el equipamiento.

Según Escalante, ya los concesionarios de Toyota han adquirido algunas de estas camionetas para su venta.

