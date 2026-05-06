Nuevo ingreso integral: ¿Cuál es el nuevo bono que recibirán los docentes y policías?

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Nuevos beneficios económicos estarán destinado a beneficiar la población en sectores clave de la administración pública a través de un bono que se suma al esquema integral actual.

Entre los sectores beneficiados están el policial y el de docentes, quienes recibirán el nuevo bono a través del Sistema Patria, el cual se suma al monto de $240 ya establecido, según lo confirmó el ministro del Poder Popular para el Trabajo, Carlos Castillo al Circuito Onda.

¿Qué otros sectores gozarán del nuevo bono?

A diferencia de los bonos lineales, este ingreso, que además comprende al sector salud y Fuerzas Armadas, se regirá por un escalafón de tablas técnicas, lo que significa que el monto final dependerá del rango, antigüedad y profesionalización de cada funcionario dentro de su institución.

Castillo enfatizó en sus declaraciones del lunes que este mecanismo se define como ingreso integral y no como salario base. Según explicó, esta distinción es una medida de responsabilidad fiscal para evitar un espiral inflacionario que termine diluyendo el beneficio.

"No es que no hay recursos para un aumento salarial... Estamos utilizando este método porque en estos momentos no podemos aumentar el salario (tradicional). Hacerlo dispararía la inflación, convirtiéndolo en un 'salario falso' que erosionaría el poder adquisitivo", señaló el ministro.

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