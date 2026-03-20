NUEVO MONTO: inicia el pago del Ingreso por Guerra Económica a pensionados este 20 de marzo

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Este viernes, ha comenzado el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica para pensionados a través del Sistema Patria. Este beneficio está dirigido a pensionados y pensionadas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

En esta oportunidad, la bonificación llegó con el nuevo aumento aprobado por el Ejecutivo Nacional, pasando de $50 a $58 anclados a la tasa actual del BCV.

Monto asignado: 26.580,00 bolívares ($58)

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