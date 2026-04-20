Pago a pensionados del Ingreso por Guerra Económica en abril: monto en bolívares a cobrar

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Para este 21 de abril, se espera que el Sistema Patria inicie la cancelación del Ingreso por Guerra Económica correspondiente al mes en curso. Beneficio que se entrega a los pensionados del Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS).

En esta oportunidad, se espera que el monto aproximado a cobrar sea de Bs. 28.000 ($58).

Para cobrar el Ingreso Contra la Guerra Económica, hay que seguir los siguientes pasos:

Inicia sesión en la plataforma del Sistema Patria.

Pulsa en ‘monedero’ y después dirígete a ‘retiro de fondos’.

Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Oprime el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

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