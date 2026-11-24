El personal activo y jubilado del Ministerio de Educación espera el inicio del proceso de abono correspondiente a sus pagos nómina y bonificaciones, en el transcurso de mañana 25 de noviembre.

Entre las asignaciones que tradicionalmente se cancelan por estas fechas, se encuentra el pago correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre, así como el beneficio de cestaticket, que llegaría con un monto aproximado de Bs. 36.500.

De igual modo, la aprobación contempla las asignaciones por concepto de becas, guardería y diversas bonificaciones dirigidas al personal docente, administrativo y obrero.

Una vez completado el aval por parte del Sistema Patria, se procede con la tramitación operativa para ejecutar los depósitos de forma progresiva en las distintas entidades bancarias.

Pago del Complemento del Ingreso Integral

Para el viernes 27 de noviembre, se espera la cancelación del complemento del Ingreso Integral a través del Sistema Patria, beneficio que corresponde al monto restante de este estipendio entregado a los trabajadores públicos activos y jubilados.

También puede visitar nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube