El Sistema Patria abre una nueva jornada de transferencias directas a partir de este lunes 23 de noviembre de 2026. Esta etapa concentra el abono de los beneficios económicos correspondientes al cierre del mes y prioriza a los adultos mayores, jubilados, pensionados y trabajadores activos de distintas áreas de la administración pública nacional.

Aviso y seguimiento en la plataforma



Según las proyecciones que difunden los espacios informativos vinculados al sistema, el lapso comprendido entre el lunes 23 y el sábado 28 de noviembre resulta decisivo para la liberación de múltiples aportes sociales. Los adultos mayores registrados en la plataforma aguardan el depósito progresivo de sus asignaciones, motivo por el cual los canales oficiales aconsejan revisar con frecuencia el estado de la cuenta personal en el Monedero Patria y mantenerse atentos a los avisos del portal.

Funcionamiento de los depósitos



La entrega del dinero conserva su mecanismo escalonado y automático a través de la billetera digital veMonedero. Cuando el sistema acredita el monto correspondiente, cada beneficiario recibe una alerta por mensaje de texto desde el número corto 3532 o un aviso inmediato dentro de la aplicación móvil veMonedero.

Montos estimados para el cierre de mes



La programación regular para estos últimos días de noviembre contempla pagos dirigidos al personal activo, nóminas especiales y grupos sectoriales. Las cifras referenciales varían según las tablas salariales vigentes, las responsabilidades institucionales y los lineamientos del Ejecutivo nacional:

Bono Cuadrantes de Paz: dirige su alcance hacia los funcionarios activos de los cuerpos de seguridad ciudadana, instituciones policiales y equipos de gestión de riesgo, con un monto estimado de 78.100,00 bolívares.

Bono Cultores Populares: estipula un desembolso referencial de 41.300,00 bolívares destinado a los trabajadores y creadores culturales con registro activo ante el ministerio del ramo.

Complemento del Ingreso Integral para Trabajadores: establece una asignación adicional cuyo cálculo base supera los 44.100,00 bolívares.

Consulta sin intermediarios en el portal



Quienes esperan la acreditación del Ingreso Integral o de cualquier otro beneficio de esta ronda evitan trámites presenciales y gestores externos, ya que la plataforma procesa los pagos de manera directa para los ciudadanos incluidos en los registros oficiales. Para verificar el ingreso del dinero desde casa, basta con seguir esta ruta en el sitio web:



1. Acceder a la página oficial de la Plataforma Patria con el número de cédula y la contraseña personal.

2. Introducir el código de seguridad que llega al teléfono o correo afiliado.

3. Seleccionar el apartado Monedero en el menú superior.

4. Abrir el detalle del saldo para revisar el historial de operaciones recientes.

5. Entrar en la sección Notificaciones para confirmar el nombre exacto del bono recibido.



Tras verificar la disponibilidad del saldo en el veMonedero, cada titular decide si moviliza el dinero hacia su cuenta bancaria personal, cancela facturas de servicios públicos, recarga líneas telefónicas o utiliza los puntos de pago biométricos en los comercios afiliados.

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