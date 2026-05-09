Paso a Paso: Sistema Patria activa encuesta para beneficiarios de la GMVV

La plataforma del Sistema Patria ha habilitado una nueva encuesta de actualización de datos para beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV),
El anuncio fue realizado por la Presidenta (E) Delcy Rodríguez, en el marco del 15º aniversario de esta misión social.
Esta herramienta digital permitirá organizar los expedientes de manera eficiente, garantizando que cada familia adjudicada avance hacia la obtención de su título de propiedad de vivienda.
Paso a paso
El sistema estructuró un cuestionario de selección simple que abarca diferentes realidades habitacionales del usuario.
Al ingresar al portal, la encuesta consulta si el ciudadano ha sido beneficiario de algún programa del Estado (como la GMVV, el Instituto Nacional de la Vivienda - INAVI, FONDUR o CONAVI) bajo las siguientes opciones:
-
Adjudicados: Personas que ya recibieron una vivienda social de la misión.
-
Apoyo técnico: Quienes obtuvieron recursos para la adecuación o mejora de su vivienda actual.
-
Financiamiento: Beneficiarios de créditos para la adquisición de inmuebles.
-
En espera: Personas registradas que aún aguardan por la asignación de una vivienda nueva o por apoyo para rehabilitación.
-
Nuevos solicitantes: Ciudadanos que nunca se han registrado pero que requieren de una solución habitacional.
Visite nuestra sección de Nacionales
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube