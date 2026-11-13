Personal activo del Ministerio de Educación cobra bono de aguinaldo: 13 de noviembre

Este viernes, el personal activo docente, administrativo y obrero del Ministerio de Educación ha comenzado a devengar la primera parte del bono de fin de año (aguinaldos) a través del Sistema Patria.

MONTO DEL BONO DE FIN DE AÑO: 67.500.00 bolívares

De igual manera, inició la entrega simultánea del Bono Ingreso Integral de los Trabajadores, por un monto de Bs 135.000 bolívares.

La entrega de ambos beneficios se ejecuta de manera directa y gradual en el monedero de cada usuario.

Los beneficiarios reciben la notificación de acreditación mediante un mensaje de texto enviado desde el número corto 3532 o a través de la aplicación veMonedero.

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