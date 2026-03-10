Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio del poder Popular para la Salud (MPPS) consolida en 2026 el uso de la plataforma VenApp y el Sistema Patria como el canal exclusivo para tramitar intervenciones quirúrgicas de baja, mediana y alta complejidad.

Este mecanismo digital permite que el paciente cargue su infome médico y datos personales desde su celular.

Aseguran que esta centralización de datos permite una distribución más equitativa de los insumos médicos, segú la necesidad de quirófanos y especialistas.

Especialidades disponibles en el plan nacional

El catálogo de intervenciones disponibles a través del 1x10 del Buen Gobierno abarca prácticamente todas las áreas de la medicina crítica y reconstructiva.

Las cirugías de bajacComplejidad, como hernias inguinales, umbilicales, varicocele y esterilizaciones (salpingectomías), lideran el volumen de solicitudes mensuales.

Para estas áreas, los CDI con quirófano activo procesan la mayoría de los casos.

En cuanto a la medicina media y alta, traumatología, reemplazo de cadera y rodilla, ginecología como la histerectomías y miomatosis y urología.

La Misión Milagro también se integra plenamente al sistema patria, gestionando cirugías de cataratas, carnosidades y glaucoma, además incluye el transporte de los pacientes desde zonas rurales hacia los centros oftalmológicos especializados.

Asimismo, el área de oncología quirúrgica recibe prioridad absoluta, activando protocolos de atención en menos de 15 días tras la validación del diagnóstico de tumoraciones malignas.

El Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano "Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa" recibe la mayoría de los casos infantiles como corrección de malformaciones congénitas, labio leporino y paladar hendido.

Paso a paso de como formalizar la solicitud de cirugía

El paciente o un familiar directo debe seguir un protocolo estricto de registro:

Descargar la aplicación VenApp y registrarse en la sección "Línea 58".

Seleccionar opción salud y luego intervención quirúrgica..

Adjuntar la cédula de identidad, informe médico sellado por un hospital público o IVSS, y los exámenes de laboratorio o imágenes.

El usuario debe verificar que sus datos en el sistema patria estén correctos .

La Brigada de Salud de su Cuadrante de Paz o de la Sala Situacional regional realizará una visita domiciliaria o telefónica para validar la condición socioeconómica y de salud del paciente.

Así, el estatus en la Venapp cambiará a "en proceso", y luego el paciente debe realizarse exámenes peroperatorios como:

Perfil 20.

Orina, heces.

Electrocardiograma y rayos X de tórax.

El sistema asigna una fecha y hora en el hospital donde se realizará la cirugía, mientras que los cirujanos firman el consentimiento informado y programan la fecha definitiva de la intervención.

A diferencia de años anteriores, el sistema ahora integra la geolocalización para asignar el hospital más cercano al domicilio del paciente, evitando traslados innecesarios entre estados.

Cabe destacar que cuando el hospital o centro de atención tiene los insumos necesarios para las operaciones, es cuando los pacientes reciben una citación final por parte del cirujano para una última revisión.

