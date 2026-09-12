Educación

Protección Civil abre inscripciones: estos son los requisitos para su formación

La convocatoria invita a los jóvenes a aprovechar esta oportunidad de formación orientada a servir, proteger y contribuir al salvamento de vidas.

Por Jessica Molero
Sabado, 12 de septiembre de 2026 a las 12:00 pm
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Protección Civil abre inscripciones: estos son los requisitos para su formación

Protección Civil Zulia informó sobre la apertura de preinscripciones para la formación como Técnico Superior en Protección Civil.

Esta formación está dirigida a jóvenes interesados en desarrollar conocimientos especializados en el área de gestión de riesgos, prevención y atención de emergencias.

Requisitos para participar

Los aspirantes deben verificar que cumplen con las condiciones establecidas antes de iniciar el registro. Entre los principales requisitos se encuentran:

  • Tener entre 17 y 30 años de edad.

  • Poseer título de bachiller.

  • Presentar copia de la cédula de identidad.

  • No tener tatuajes visibles.

  • No presentar perforaciones ni marcas de piercing.

La formación será bajo una modalidad presencial, por lo que quienes sean admitidos deberán asistir regularmente a las actividades académicas y prácticas previstas dentro del programa.

Horario de formación

De acuerdo con la convocatoria, las actividades se desarrollarán de lunes a viernes, desde las 6:30 am hasta las 5:00 pm. Los interesados deben considerar este horario antes de completar su proceso de preinscripción.

La iniciativa está orientada a jóvenes que buscan prepararse para desempeñarse en labores relacionadas con Protección Civil y Gestión de Riesgo, con énfasis en el servicio y la respuesta ante situaciones de emergencia.

¿Cómo obtener información?

Para conocer más detalles sobre el proceso, los aspirantes pueden comunicarse a los números 0424-6682399 y 0424-6501039

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