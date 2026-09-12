Protección Civil abre inscripciones: estos son los requisitos para su formación

Protección Civil Zulia informó sobre la apertura de preinscripciones para la formación como Técnico Superior en Protección Civil.

Esta formación está dirigida a jóvenes interesados en desarrollar conocimientos especializados en el área de gestión de riesgos, prevención y atención de emergencias.

Requisitos para participar

Los aspirantes deben verificar que cumplen con las condiciones establecidas antes de iniciar el registro. Entre los principales requisitos se encuentran:

Tener entre 17 y 30 años de edad.

Poseer título de bachiller.

Presentar copia de la cédula de identidad.

No tener tatuajes visibles.

No presentar perforaciones ni marcas de piercing.

La formación será bajo una modalidad presencial, por lo que quienes sean admitidos deberán asistir regularmente a las actividades académicas y prácticas previstas dentro del programa.

Horario de formación

De acuerdo con la convocatoria, las actividades se desarrollarán de lunes a viernes, desde las 6:30 am hasta las 5:00 pm. Los interesados deben considerar este horario antes de completar su proceso de preinscripción.

La iniciativa está orientada a jóvenes que buscan prepararse para desempeñarse en labores relacionadas con Protección Civil y Gestión de Riesgo, con énfasis en el servicio y la respuesta ante situaciones de emergencia.

¿Cómo obtener información?

Para conocer más detalles sobre el proceso, los aspirantes pueden comunicarse a los números 0424-6682399 y 0424-6501039.

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