Protección Civil abre inscripciones: estos son los requisitos para su formación

Protección Civil Zulia informó sobre la apertura de preinscripciones para la formación como Técnico Superior en Protección Civil.
Esta formación está dirigida a jóvenes interesados en desarrollar conocimientos especializados en el área de gestión de riesgos, prevención y atención de emergencias.
Requisitos para participar
Los aspirantes deben verificar que cumplen con las condiciones establecidas antes de iniciar el registro. Entre los principales requisitos se encuentran:
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Tener entre 17 y 30 años de edad.
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Poseer título de bachiller.
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Presentar copia de la cédula de identidad.
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No tener tatuajes visibles.
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No presentar perforaciones ni marcas de piercing.
La formación será bajo una modalidad presencial, por lo que quienes sean admitidos deberán asistir regularmente a las actividades académicas y prácticas previstas dentro del programa.
Horario de formación
De acuerdo con la convocatoria, las actividades se desarrollarán de lunes a viernes, desde las 6:30 am hasta las 5:00 pm. Los interesados deben considerar este horario antes de completar su proceso de preinscripción.
La iniciativa está orientada a jóvenes que buscan prepararse para desempeñarse en labores relacionadas con Protección Civil y Gestión de Riesgo, con énfasis en el servicio y la respuesta ante situaciones de emergencia.
¿Cómo obtener información?
Para conocer más detalles sobre el proceso, los aspirantes pueden comunicarse a los números 0424-6682399 y 0424-6501039.
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