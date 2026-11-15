¿Quieres adoptar en Venezuela?: conozca las tres condiciones indispensables para comenzar

Las personas que desean adoptar un niño, niña o adolescente en Venezuela deben cumplir con tres condiciones fundamentales antes de comenzar los trámites.

Este procedimiento busca garantizar que los menores encuentren un entorno familiar estable, seguro y adecuado para su desarrollo.

La adopción está contemplada en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA) y cuenta con la coordinación legal y administrativa del Idenna. Pueden optar por esta alternativa tanto las parejas como las personas que deseen asumir individualmente la responsabilidad de formar una familia mediante este mecanismo.

¿Cuáles son los requisitos para adoptar?

Tener al menos 25 años y no más de 60 años.

Mantener una diferencia de edad mínima de 18 años respecto al adoptado.

Tener disposición para cumplir con las distintas fases del procedimiento establecido por el IDENNA.

Estos criterios constituyen las condiciones básicas que deben conocer quienes consideran iniciar una solicitud de adopción en el país.

¿Dónde obtener información sobre los trámites?

Las personas interesadas pueden acudir a las oficinas regionales del Idenna para recibir orientación sobre los recaudos necesarios, el registro y las evaluaciones que contempla el procedimiento. También pueden utilizar los canales oficiales de la institución para consultar sus dudas.

La adopción representa una medida de protección que busca garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a crecer en un hogar que les proporcione atención, estabilidad y afecto. Por ello, el acompañamiento de los especialistas resulta fundamental desde el inicio hasta la culminación del proceso.

Antes de presentar una solicitud, los aspirantes deben recibir información directamente del organismo competente para conocer las disposiciones legales y completar correctamente cada etapa.

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