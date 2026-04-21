ATENCIÓN | Rafael Lacava anuncia racionamiento eléctrico prolongado este 21 de abril: detalles

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Este martes, el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, advirtió que para el día de hoy se prevé un racionamiento eléctrico más prolongado que los que se han presentado en días anteriores, aunque no detalló de cuánto tiempo será la administración del servicio ni qué zonas se verán afectadas.

"Pendiente con hoy tendremos una importante administración de carga que aprovecharemos para desplegar la cayapa eléctrica y haremos mantenimiento a muchos de los circuitos que requieren de tal atención", informó Lavaca a través de sus redes sociales.

El mandatario regional destacó que el objetivo principal es mantener informada a la población sobre las condiciones reales del sistema eléctrico. En ese sentido, insistió en que el incremento en los cortes responde a factores externos como el clima y el exceso de consumo.

Lacava reiteró que podrían presentarse complicaciones en el sistema eléctrico, pero aseguró que se mantienen trabajando para enfrentar la situación. “Aquí nadie se rinde”, agregó en su mensaje.

En los últimos días, el estado Carabobo ha sufrido de constantes cortes eléctricos que mantienen preocupado a sus habitantes, quienes piden la atención urgente a sus demandas.