Reconocida tienda de electrodomésticos lanza su propia App de compra a cuotas: detalles

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Corporación Damasco presentó oficialmente su nueva aplicación móvil de financiamiento "Da+Cuotas". Esta plataforma cuenta con la alianza y el respaldo directo del Banco Nacional de Crédito (BNC) y del Banco Mercantil.

Cifras de impacto en la fase de prueba



Durante la fase preliminar de prueba sin cuota inicial, la herramienta alcanzó registros récord para el comercio nacional:

-500.000 descargas en sus primeras 48 horas.

-46.000 usuarios realizaron compras a través de la plataforma.



Jonathan Ibarah, presidente de la Corporación, ofreció este balance de cifras tras el lanzamiento de la herramienta.

Alta demanda obliga a ajustes operativos



El volumen de solicitudes sobrepasó las proyecciones de la empresa. Debido a este flujo masivo de clientes, la compañía restringió de forma temporal el acceso a la aplicación. La medida busca garantizar la correcta entrega de los productos según el inventario en existencia.



La respuesta del público excedió las estimaciones iniciales y exigió un esfuerzo adicional en la capacidad de reposición de mercancía en las tiendas físicas. Corporación Damasco organiza sus procesos logísticos para restablecer el servicio a la brevedad.

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