A través de sus redes sociales, Cashea anunció la llegada de los beneficios del Club a la cadena de Tiendas Daka, con los que los usuarios del nivel 6 podrán comprar con 0% de inicial y pagar en seis cuotas, promociones que serán válidas hasta el próximo 31 de diciembre.

“Aló, sí, buenas, solo pasamos para avisar que… si eres nivel 6, tienes 0% de inicial y seis cuotas hasta el 31 de diciembre en Daka. Además, ya puedes cashear en todas las tiendas Daka a nivel nacional”.

De acuerdo con lo establecido por la aplicación de financiamiento, del 1 al 6 de cada mes los usuarios podrán optar por menos inicial y más cuotas, mientras que del 15 al 20 de cada mes contarán con el beneficio de pagar una inicial menor.

Nivel 6: 0% de inicial + 6 cuotas para compras a partir de $100 (Válido hasta el 31 de diciembre)



💛 Nivel 5: 10% de inicial + 3 cuotas



💛 Nivel 4: 20% de inicial + 3 cuotas



💛 Nivel 3: 30% de inicial + 3 cuotas



💛 Nivel 2: 40% de inicial + 3 cuotas



💛 Nivel 1: 50% de inicial + 3 cuotas



🗓️ Niveles 1 al 5 disponibles solo del 15 al 20 de noviembre en sus tiendas a nivel nacional.

Tiendas Daka es una de las principales cadenas de comercio en Venezuela, especializada en electrodomésticos, línea blanca, tecnología y artículos para el hogar. Cuentan con al menos 30 sucursales en todo el país.

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