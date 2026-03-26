Reportan retención de fondos en cuentas Zinli en Venezuela: esto es lo que se sabe

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Zinli es una billetera digital de origen panameño que permite gestionar dólares desde el móvil, ofreciendo una tarjeta Visa prepagada internacional. Es especialmente popular en Venezuela y otros países de la región para realizar compras en línea y transferencias internacionales.

En los últimos días, usuarios de esta billetera virtual han reportado problemas al momento de realizar sus transacciones desde bancos nacionales.

Los afectados aseguran que sus cuentas han sido bloqueadas o que los fondos de recargas realizadas desde el Banco de Venezuela (BDV) simplemente desaparecen.

Según información del portal especializado en temas financieros, CriptoNoticias, el banco descuenta el dinero, pero la wallet no lo abona y la cuenta queda inhabilitada.

Otros usuarios mencionan demoras de 7 a 15 días, rechazos en recargas desde BDV y la imposibilidad de operar mientras el soporte responde con lentitud.

Zinli aún no se pronuncia

Zinli no ha emitido un comunicado al respecto, aunque si ha respondido algunos mensajes a través de las redes sociales. «Te escribimos al DM para ayudarte con tu caso».

En su página oficial de Preguntas Frecuentes, la empresa explica que aplica “bloqueo preventivo” por transacciones inusuales para proteger el dinero de los usuarios.

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