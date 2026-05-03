Retiro de Build-A-Bear en EEUU: ¿Es peligroso el peluche de su hijo? Obtenga su reembolso

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La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC) ha emitido una alerta urgente para el retiro del mercado de aproximadamente 36.000 peluches "Heart-Warming Hugs Bear" de la marca Build-A-Bear Workshop.

El defecto detectado en la cremallera del producto representa un peligro potencial de asfixia para los niños.

¿Cuál es el problema con el producto?

El modelo afectado cuenta con un bolsillo diseñado para contener un inserto de tela en forma de corazón, el cual está relleno de cuentas de cerámica y puede calentarse o enfriarse.

El riesgo radica en que la cremallera del bolsillo puede desprenderse, convirtiéndose en una pieza pequeña que un niño podría ingerir accidentalmente, provocando asfixia o lesiones graves.

Hasta la fecha, no se han reportado heridos en EEUU ni Canadá, aunque se registró un incidente en el Reino Unido donde la cremallera falló, lo que activó los protocolos de seguridad preventivos.

Cómo identificar si tu oso está afectado

No todos los productos de Build-A-Bear están bajo retiro.

Para saber si el tuyo es parte del lote afectado, revisa lo siguiente:

Nombre del producto: Heart-Warming Hugs Bear.

Heart-Warming Hugs Bear. Número de retiro: 034464.

034464. Ubicación del código: puedes encontrar este número en la etiqueta blanca cosida en la parte posterior de una de las patas del oso.

puedes encontrar este número en la etiqueta blanca cosida en la parte posterior de una de las patas del oso. Fecha de venta: el producto se comercializó en tiendas y línea entre enero de 2026 y marzo de 2026, con un precio aproximado de $48.

Guía paso a paso: ¿Qué debes hacer ahora?

Si confirmas que tienes este peluche en casa, la recomendación oficial es retirarlo inmediatamente del alcance de los niños.

Sigue estos pasos para recuperar tu dinero:

No intentes repararlo: el producto debe ser devuelto íntegramente. Devolución en tienda: puedes llevar el oso a cualquier sucursal de Build-A-Bear. Devolución por correo: si no tienes una tienda cerca, visita www.buildabear.com/recalls para solicitar una etiqueta de envío prepagada. Reembolso: la empresa emitirá un reembolso total al método de pago original o entregará una tarjeta de regalo de la tienda.

Otra alerta vigente: 227.000 peluches "Boo Bunnie" bajo sospecha

La CPSC también ha emitido una advertencia masiva para los juguetes Stephan Baby Boo Bunnie and Friends (fabricados por CBC Group).

En este caso, el riesgo es un cubo de plástico extraíble que puede romperse en fragmentos afilados.

El peligro: se han reportado 20 casos de cubos fragmentados; en uno de ellos, un niño ingirió piezas pequeñas.

Qué hacer: si compraste este juguete entre agosto de 2017 y enero de 2026, retira el cubo de plástico inmediatamente.

Tu reembolso: contacta al fabricante (CBC Group) a través de su sitio web oficial para gestionar un crédito o reembolso total.

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