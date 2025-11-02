Saime: guía completa para solicitar el pasaporte de un menor sin ambos padres, con precios y requisitos vigentes

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) activó una opción para solicitar el pasaporte de menores de edad sin la presencia de ambos padres.

Aunque la norma exige que ambos representantes acudan a la cita, el organismo dispone de un procedimiento especial para casos donde solo uno puede asistir legalmente.

Pasaporte para menores: Saime detalla cómo iniciar el trámite en línea

Primero, el representante debe ingresar al portal oficial del Saime y seleccionar la opción “Pasaporte”. Luego, debe elegir entre menor cedulado o no cedulado.

Si el menor no posee cédula, el sistema solicitará el número de cédula del padre o madre, junto con el acta de nacimiento del niño o niña.

En cambio, si el menor está cedulado, el sistema mostrará sus datos automáticamente. El solicitante deberá completar la información de residencia y responsabilidad legal.

Requisitos que exige el Saime para la cita

Para formalizar el trámite, el representante debe presentar:

Acta de nacimiento del menor

Cédula de identidad del menor (si aplica)

Copia de cédula del representante legal

Además, debe seleccionar la oficina Saime, agendar la cita según disponibilidad y realizar el pago correspondiente en línea.

¿Qué ocurre si falta uno de los padres?

En estos casos, el Saime permite que el trámite lo realice un solo representante, siempre que se justifique legalmente la ausencia del otro.

El solicitante debe acreditar la tutela, patria potestad o presentar autorización notariada, según el caso. El sistema valida estos documentos durante la solicitud.

¿Cuánto cuesta y cuánto tarda el proceso?

El costo del trámite varía según el tipo de pasaporte y la modalidad de entrega. El pago se realiza vía electrónica, con validación bancaria.

3 meses a 3 años de edad: 120 dólares o Bs. 25.729,20

Entre los 3 años hasta 17 años con 11 meses: 164 dólares o Bs. 35.163,24

A partir de los 18 años de edad: 216 dólares o Bs. 46.312,56

El tiempo de entrega depende de la oficina seleccionada. En promedio, el proceso puede tardar entre 15 y 30 días hábiles, según reportes recientes.

