Saime incorpora a su Sistema de Autogestión la solicitud de Constancia de Naturalización: así puedes tramitarlo

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) incorporó a su Sistema de Autogestión la solicitud de Constancia de Naturalización, a través de su página web www.saime.gob.ve
El trámite solo podrán hacerlo los titulares del documento (extranjeros, naturalizados o nacionalizados).
Pasos para la emisión de la Constancia de Naturalización
- Ingresar al apartado de Gestión de documentos
- Ingresar al sistema con su usuario (cédula venezolana y clave)
- Ingresar al apartado EXTRANJERÍA
- Seleccionar "constancia de naturalización"
- Presionar "solicitar documento"
- Ingresar datos de los medios por los cuales ud. fue naturalizado
- Realizar el pago correspondiente
- Esperar por la aprobación y validación
- Posteriormente podrá descargar la constancia de naturalización
Visite nuestra sección de Servicios
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube