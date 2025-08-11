Documentación

Por 2001

Lunes, 11 de agosto de 2025 a las 03:24 pm
Saime incorpora a su Sistema de Autogestión la solicitud de Constancia de Naturalización: así puedes tramitarlo

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) incorporó a su Sistema de Autogestión la solicitud de Constancia de Naturalización, a través de su página web www.saime.gob.ve

El trámite solo podrán hacerlo los titulares del documento (extranjeros, naturalizados o nacionalizados).

Pasos para la emisión de la Constancia de Naturalización

  • Ingresar al apartado de Gestión de documentos
  • Ingresar al sistema con su usuario (cédula venezolana y clave)
  • Ingresar al apartado EXTRANJERÍA
  • Seleccionar "constancia de naturalización"
  • Presionar "solicitar documento"
  • Ingresar datos de los medios por los cuales ud. fue naturalizado
  • Realizar el pago correspondiente
  • Esperar por la aprobación y validación 
  • Posteriormente podrá descargar la constancia de naturalización

 

Lunes 11 de Agosto - 2025
VENEZUELA
