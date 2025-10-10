Santa Teresa 1796 lanza ron finalizado en barricas de cacao de Chuao junto al estreno de Mamma Mia!

Suscríbete a nuestros canales

Ron Santa Teresa presentó su tercera edición especial: Santa Teresa 1796 finalizado en barricas de cacao de Chuao. El lanzamiento se realizó el 9 de octubre en la sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño, en alianza con el estreno del musical Mamma Mia! en Venezuela. La noche celebró el talento nacional, la innovación y el arte, en un evento que fusionó tradición y modernidad.

Ron Santa Teresa honra las raíces venezolanas

La nueva edición conserva el triple añejamiento característico de Santa Teresa 1796. Además, incorpora un paso adicional de maduración en barricas que contuvieron cold brew de cacao de Chuao. Este cacao proviene de la Hacienda Santa Teresa y aporta notas envolventes como nibs, cáscara frutal, naranja confitada y avellanas.

El resultado ofrece un perfil sensorial complejo, diseñado para conquistar paladares exigentes. Andrés Chumaceiro, director de operaciones de Ron Santa Teresa, destacó que la innovación honra las raíces venezolanas. “Fusionamos la tradición de nuestro triple añejado con el debut de un espectáculo de talla mundial”, afirmó durante el evento.

Maestras venezolanas detrás de una creación única

La maestra chocolatera María Fernanda Di Giacobbe y la maestra ronera Nancy Duarte lideraron el proceso creativo. Juntas seleccionaron el cacao, definieron su tratamiento y diseñaron el blend final. Esta colaboración dio vida a un ron elegante, equilibrado y auténtico.

“El cacao de Chuao posee una fuerza que se entrelaza con el carácter de nuestro triple añejado”, explicó Duarte. Di Giacobbe agregó: “El momento en que el ron y el cacao se unen, es como decir: esto es Venezuela”.

Cada nota del ron cuenta una historia. Cada aroma conecta con la memoria sensorial del país. La edición especial también presenta una nueva imagen moderna, que acompaña el estreno de Mamma Mia! y refuerza el compromiso de Santa Teresa con el talento nacional.

Ron Santa Teresa: tradición, excelencia y presencia global

Con 229 años de historia, Santa Teresa se mantiene como la primera productora de ron de Venezuela. Sus productos ostentan la Denominación de Origen Controlado Ron de Venezuela y llegan a más de 70 países. Esta nueva edición reafirma su liderazgo en el segmento súper premium y su capacidad para innovar sin perder la esencia.

La noche del lanzamiento unió dos expresiones artísticas: el ron y el teatro. El evento celebró la excelencia venezolana y marcó un hito en la cultura nacional. Santa Teresa 1796 finalizado en cacao de Chuao ya forma parte de una familia que sigue conquistando el mundo con sabor, elegancia y tradición.

