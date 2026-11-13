Servicio Postal de EEUU aumentará un 11 % el costo de envío de paquetes en enero por el alza del diésel

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) presentará una solicitud formal para implementar un recargo por combustible del 11 % en todos los servicios de paquetería doméstica a partir del 17 de enero de 2027. La medida busca convertir en permanente y elevar en tres puntos porcentuales el cargo transitorio del 8 % aplicado desde abril pasado, luego de que el estallido del conflicto en Irán disparara el precio del diésel a máximos históricos en territorio estadounidense.

Tarifas actuales vs. Proyección para enero de 2027

Para ilustrar el impacto en los envíos comunes de paquetería doméstica (Priority Mail, Priority Mail Express, USPS Ground Advantage y Parcel Select), la siguiente tabla contrasta el escenario vigente con los valores estimados tras la aplicación de la nueva estructura tarifaria.

Tomando como referencia el servicio económico más popular (USPS Ground Advantage) bajo tarifas comerciales, un paquete de 5 kg de peso experimenta la siguiente evolución estimada:

Zona de Destino (Distancia) Tarifa Vigente (Con recargo transitorio del 8 %) $ Tarifa Proyectada (Enero 2027: Base +5.9% y recargo del 11%) $ Variación Estimada Zona 1 (Local / Corta distancia) 10.35 11.80 a 12.20 de 1.50 a 1.85 Zona 5 (Distancia media) 14.53 16.60 a 17.10 de 2.00 a 2.55 Zona 8 (Larga distancia / Costa a costa) 20.24 23.10 a 23.80 de 2.85 a 3.55

La propuesta, que requiere la aprobación definitiva de la Comisión Reguladora Postal (PRC), diferencia el impacto entre los envíos de mercancía y la correspondencia tradicional, estableciendo una revisión semestral para julio de 2027 según la evolución del mercado energético.

Déficit operativo y advertencia de cierres al Congreso

La reestructuración de precios responde al deterioro financiero del organismo. Durante los 12 meses cerrados al 30 de septiembre de 2026, los gastos de transporte del USPS se incrementaron en 225 millones de dólares debido al encarecimiento del diésel. Aunque la pérdida neta del año fiscal 2026 se situó en 6.500 millones de dólares —una reducción frente a los 9.000 millones perdidos en el período previo—, la agencia acumula un saldo negativo superior a los 120.000 millones de dólares desde 2007.

Ante la caída del volumen de correo de primera clase a su nivel más bajo desde 1965, el director general de Correos, David Steiner, solicitó esta semana al Congreso una asignación de 2.000 millones de dólares en fondos y reembolsos para cubrir mandatos legales no financiados, calificando el modelo financiero actual de la institución como "roto".

Steiner advirtió al próximo Congreso —de mayoría demócrata a partir de enero— que, de no recibir respaldo presupuestario, la agencia se verá obligada a recortar oficinas postales minoristas y áreas operativas, pese a su obligación legal de cubrir zonas rurales y remotas del país.

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