Servicios de Movistar presentarán afectaciones en los próximos días: comunicado

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A través de un comunicado, Movistar Venezuela informó este 27 de abril que, esta semana estará realizando trabajos de mantenimiento en su plataforma tecnológica que podrían causas afectaciones en los servicios de la empresa de telecomunicaciones.

Trabajos de mantenimiento entre el 30 de abril y 02 de mayo

Telefónica Venezolana C.A., informa al público en general

Continuamos proceso de actualización tecnológica de nuestro sistema de atención al cliente

Como parte de nuestro plan de actualización, desde el jueves 30 de abril a partir de las 6:00 p.m. y hasta el sábado 2 de mayo a las 6:00 p.m., estaremos realizando nuevos trabajos en nuestras plataformas que tienen impacto en la disponibilidad, en todos los canales de atención y autogestión, de las principales transacciones, tales como: consulta de saldo, recargas, transferencia de saldo, compra de Paqueticos y Extradatos.

El funcionamiento de nuestros canales de atención se retomará el lunes 4 de mayo en su horario habitual.

Estas labores en nuestros sistemas forman parte del plan de inversión que como empresa de telecomunicaciones debemos ejecutar para garantizar evolución tecnológica, seguridad y mejorar la experiencia que ofrecemos a nuestros clientes.

Invitamos a nuestros usuarios a tomar previsiones y pedimos disculpas por las molestias que pueda ocasionar.

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