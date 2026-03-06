Beneficios

Sistema Patria inicia el pago de un bono por Bs 20 mil este 7 de marzo: ¿Quiénes lo cobran?

Por Maria Isabel Rangel
Viernes, 06 de marzo de 2026 a las 12:30 pm
A través del canal IVSS Pensionados de Venezuela en Telegram, se informó que este viernes se dio inicio a la entrega del Bono de Corresponsabilidad y Formación, marzo 2026, para los docentes activos del Ministerio de Educación del programa nacional de formación.

MONTO: Bs 20.750

De esta manera puede retirar el Bono de Corresponsabilidad y Formación

Los beneficiarios pueden acceder al bono siguiendo los siguientes pasos a través de la Plataforma Patria:

  • Iniciar sesión en la página oficial del Sistema Patria utilizando su número de cédula y contraseña.
  • Acceder a la sección “Monedero” y seleccionar la opción “Retiro de fondos”.
  • Elegir el monedero de origen, monto y destino de los fondos.
  • Confirmar la operación haciendo clic en “Continuar” y luego en “Aceptar”.

