Sistema SIAEP: así puedes ingresar a trabajar en la industria petroquímica venezolana

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Diversos testimonios de trabajadores de la industria petroquímica nacional que circulan en redes sociales, explican la forma en que la fuerza laboral disponible puede optar por las vacantes disponibles.

Para ingresar, está a disposición de los interesados el Sistema de Ingreso de Empleo Petroquímico (SIAEP) , plataforma que nació en la Convención Colectiva 2021-2022.

El postulante envía la documentación a través del correo electrónico: siaepamc@gmail.com



🔴Resumen curricular

🔴Constancia de trabajo reciente

🔴RIF

🔴Copia de la cédula de identidad

Testimonios en redes sociales

En las cuentas de Instagram de sintrapepf_org, @cpttpequiven y otras de Pequiven, se difunden videos con testimonios sobre la forma de ingresar a la industria petroquímica nacional.

"Con solo dos meses en nuestra industria a través de la empresa Obrysu, Juan Boett ya es testigo de cómo este sistema abre puertas reales para la clase trabajadora, técnicos y profesionales", muestra uno audiovisual.

Yari Ojeda cuenta también cómo el sistema SIAEP facilitó su ingreso a la industria petroquímica en tiempo récord.

Por su parte, Félix Camargo, cuenta cómo el sistema le abrió las puertas como electricista en Pequiven.

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