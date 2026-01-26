Solicitan donantes de sangre para paciente adulto en el Hospital Domingo Luciani: 26 de enero

Suscríbete a nuestros canales

Solicitan varios donantes de sangre ORH + para el paciente adulto Wilmer Nelson Villasana, quien se encuentra en Cuidados Intensivos en el Hospital Domingo Luciani de El Llanito, Caracas.

El Banco de Sangre del Hospital Dr. Domingo Luciani (IVSS), ubicado en El Llanito, Caracas, atiende donantes de lunes a sábado, generalmente desde las 7:00 a.m. o 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Ubicación: Piso 2 del Hospital Dr. Domingo Luciani.

Requisitos: Tener entre 18 y 60 años, pesar más de 50 kg, presentar cédula de identidad y estar desayunado.

Contactos:

Yadira Bernal (0422-8774421)

Peter Villasana (0412-7182089)

