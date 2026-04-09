Suspenden temporalmente algunas rutas del MetroBús en Caracas: 9 de abril

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A través de la red social Instagram, el Metro de Caracas informa que se encuentran suspendidas cinco rutas del metrobús.

312 : Santa Mónica Plaza - Venezuela



314 : Plaza Venezuela - Las palmas



421 : Bellas Artes- San Bernardino



315 : Plaza Venezuela - Bellos Monte



316 : Plaza Venezuela - Simón Rodríguez

Destacaron que los sistemas subterráneo y por cable prestan servicio comercial con total normalidad.

Al culminar la actividad y aperturar las vías, todas las rutas serán activadas nuevamente.

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