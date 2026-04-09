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Suspenden temporalmente algunas rutas del MetroBús en Caracas: 9 de abril

Se volveran a activar luego de las reparaciones

Por Krisbell Quiñones
Jueves, 09 de abril de 2026 a las 08:30 am
Suspenden temporalmente algunas rutas del MetroBús en Caracas: 9 de abril

A través de la red social Instagram, el Metro de Caracas informa que se encuentran suspendidas cinco rutas del metrobús.

312 : Santa Mónica Plaza - Venezuela

314 : Plaza Venezuela - Las palmas

421 : Bellas Artes- San Bernardino

315 : Plaza Venezuela - Bellos Monte

316 : Plaza Venezuela - Simón Rodríguez

Destacaron que los sistemas subterráneo y por cable prestan servicio comercial con total normalidad.

Al culminar la actividad y aperturar las vías, todas las rutas serán activadas nuevamente.

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